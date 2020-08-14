現代人利用外送平台送餐、取餐，不僅便利外，也替自己省下不少時間，而外送平台引申出來的「故事」也不少。其中就有一名外送員他分享了自己的親身經歷，他表示某天他訂單住址送餐，但按了很久的門鈴，對方都遲遲未開門，但就在他等待一會兒後，那扇門後敞開後那畫面卻讓他相當鼻酸了。

原PO今(14)日在《爆怨公社》發表了一篇長文，他憶起前天中午依約定至訂餐地1樓，由於按了許久的門鈴，都沒人回應，他便拿起手機，聯繫訂餐人。電話的那頭接起的是一個男子，他表示「我人在上班不在家，我父親在家，你再按一次，他會幫你開門。」

於是他又再按一次，這次也是等了好一會後，樓下的大門終於敞開。他三步併作兩步地上樓，人到5樓見門沒開，他又再按了一次電鈴，這時他心裡些許的不耐煩想「家裡面是1000多坪是嗎？走那麼久都還沒有走到門口？」

豈知，那扇門敞開後，映入眼簾的畫面讓他原本不耐煩的心情全消，轉而是一陣鼻酸。一位大約7旬的老翁，沒穿著褲子，而是只穿著一件成人紙尿褲，還不時傳來陣陣「屎尿味」，由於老翁行動不方便，他便將餐點放置桌上。

一名外送員闡述自己外送的親身經歷，相當令人鼻酸。（圖／爆怨公社）

隨後他向老翁提出願意幫他「換尿布」，即便下一個訂單的客人還在等，老翁給了他一個微笑，能幫助到他，他真的很開心。他表示發這篇文的同時，自己剛好在醫院照護母親，而有感而發，他期盼大家都不要讓行動不便又需要照顧的老人，獨自在家，倘若發生意外，再多的懊悔都喚不回摯愛的親人。

(中時新聞網)