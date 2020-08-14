台股資金行情方興未艾，近期指數雖在歷史高原區大震盪，但大股東、法人、主力群與內實戶等市場大戶老神在在，依題材各取所需，包括生技、資產、低價轉機與電子Q2財報亮麗者，多是大戶逢低墊墊呷三砣公標的，顯示台股大波段行情，值持續追蹤。

周五上、市櫃股票漲跌與成交量表現突出者如下：

上市股方面，計定穎、南電、台耀、國喬、中化生與士紙等19支股票強勢攻頂，若加計單日漲幅逾5%者，則進一步達56檔股票。

上櫃股票計萬旭、濱川、同致、優群、博磊、大學光及茂迪等，計16支股票大紅燈籠高高掛，而單日漲幅逾5%者，進一步達41支股票。

上市、櫃股票表現不佳者，計鈞泰與康友-KY兩支高掛跌停板免戰牌；而單日跌幅逾5%者，則達12檔股票，包括杏國、聯穎、夆典與友銓等，皆臉色鐵青。

成交量方面，上市成交前10名股票，分別是長榮、欣興、彩晶、金像電、聯電、聯合再生、群創、奇鋐、精成科、和碩與景碩等。

上櫃成交量前10名分別是茂迪、精材、日盛金、元太、中美晶、中菲行、廣運、上詮、濱川及光洋科。

(工商 )