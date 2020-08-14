鄭元暢（小綜）近期在youtube官方頻道播出的「不專業廚房」單元獲好評，估計超過160萬點閱率，繼先前邀請許瑋甯、楊丞琳等女神好友，本週嘉賓就是粉絲狂敲碗的林依晨，過去兩人合作《惡作劇之吻》，再現江直樹和袁湘琴的經典CP組合滿滿回憶殺，預告推出就讓粉絲超期待。

林依晨近期忙宣傳電影《打噴嚏》，但一聽到小綜邀約，馬上義氣相挺「進廚房」。鄭元暢說，原本有點猶豫要不要邀請林依晨，因為以他對她的了解，有可能整集「她都在專心做菜不講話」，一旁林依晨聽了點頭笑說「你真了解」。

為了讓林依晨可以在廚房放鬆做菜，鄭元暢特地準備白酒招待，沒想到開瓶器居然開一半斷掉，鄭元暢急中生智拿剪刀來開，奮力開瓶的模樣，被林依晨虧「是在生孩子還是在抓舉？」小綜也不甘示弱爆料，透露林依晨很厲害甚麼酒都可以混，但林依晨每種酒都只會喝5C.C.，所以絕對不會喝醉。

從來沒做過甜點的林依晨，將第一次獻給鄭元暢，還開心盡情使喚他，小綜則表示依晨很勇敢，居然選跟數學有關的甜點，宛如「湘琴」上身一樣亂算數學，而林依晨有做菜經驗，會憑直覺切蘋果、調配果醬比例，讓只會看食譜的小綜邊嘆邊搖頭「真是太胡鬧了」，林依晨笑說「以前都是我糾正他胡鬧，沒想到有天被小綜說胡鬧」。精彩節目請鎖定每周五晚上20點30分更新的鄭元暢youtube官方頻道。

鄭元暢為了讓林依晨放鬆，特地準備白酒招待。（最大國際娛樂提供）

鄭元暢、林依晨過去合作《惡作劇之吻》締造經典CP。（最大國際娛樂提供）

(中時 )