國民婆婆鍾欣凌熬出頭 憶20年戲路透漏曾想不開

「我是諧星我會演戲，謝謝你們愛看電視」，第54屆金鐘獎頒獎典禮時鍾欣凌的得獎感言這麼說，再次強調自己以諧星為榮。曾經在許多部偶像劇中扮演著綠葉角色的她，依舊將角色詮釋得十分生動，令許多觀眾印象深刻。而後鍾欣凌接演偶像劇「我的婆婆怎麼那麼可愛」收視不斷攀升，而飾演婆婆的鍾欣凌在劇中的表現深受觀眾喜愛，也因此成為家喻戶曉的國民婆婆。

國民婆婆鍾欣凌熬出頭！憶20年戲路透露曾想不開(公視提供)

鍾欣凌接受《中時新聞網》專訪說到「其實當諧星是一件很難的事情，不論是要把喜劇演好，或是要逗笑觀眾都很不容易，因為很清楚自己的定位，所以從來沒有像要擺脫諧星這個稱號」，過往在許多戲劇都是扮演綠葉的角色，鍾欣凌卻說：「其實我還蠻有安全感的。」但若當一輩子的綠葉呢？鍾欣凌語帶不安地說：「一輩子這問題好沉重，但還是貪心的希望可以當一次主角。」

國民婆婆鍾欣凌熬出頭！憶20年戲路透露曾想不開(擷取自影片)

總是帶給觀眾許多歡笑以及開朗的鍾欣凌，也曾經在工作中迷失自我，十幾年前手上握有六個節目的她，在早上起床吞口水可以吞到血的味道，原來自己的喉嚨已經長繭了，除了身體狀況不佳，其實心也生病了，甚至一度懷疑自己患有憂鬱症，鍾欣凌說：「那時候的自己忘記喜歡表演的初衷，經常在想住九樓，跳下去是不是會好一點。」還笑著說但是自己沒那勇氣，還是睡一覺起床隔天繼續工作。

將近20年的戲路，鍾欣凌不斷的努力才有今天亮眼的成績，曾經獲得兩座金鐘獎女主角獎，對她來說深獲肯定，談到進演藝圈最想感謝誰時，鍾欣凌想了好久，她說：「若只能感謝一位，我會感謝李國修老師，因為國修老師而接觸舞台劇，愛上表演這件事，他就像我另一個爸爸，在我遇到很多疑問時，他會給我很多解答。」

(中時新聞網)