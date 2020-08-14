新冠肺炎全球第二波疫情再度引起民眾恐慌，民眾要出門拼振興，口罩需求再起。行政院發言人丁怡銘呼，實名制口罩在倉儲裡仍有3億片，不必刻意囤貨。

針對疫情不穩定，前副總統陳建仁日前也認同，家戶應備口罩3個月的存量，近日又有民眾開始搶買大量口罩，廠商特價開價，結果都是秒殺。

丁怡銘表示，全球有第二波疫情，民眾的預期心理造成搶購。事實上，口罩實名制量夠，倉儲裡還保持3億片以上，請民眾多利用口罩3.0預約系統，不用刻意囤貨。

(中時 )