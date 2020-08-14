又爆口罩之亂？ 政院：實名制備貨3億片「民眾安啦」 14:422020/08/14 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院籲民眾安心不必囤口罩(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎全球第二波疫情再度引起民眾恐慌，民眾要出門拼振興，口罩需求再起。行政院發言人丁怡銘呼，實名制口罩在倉儲裡仍有3億片，不必刻意囤貨。 針對疫情不穩定，前副總統陳建仁日前也認同，家戶應備口罩3個月的存量，近日又有民眾開始搶買大量口罩，廠商特價開價，結果都是秒殺。 丁怡銘表示，全球有第二波疫情，民眾的預期心理造成搶購。事實上，口罩實名制量夠，倉儲裡還保持3億片以上，請民眾多利用口罩3.0預約系統，不用刻意囤貨。 (中時 ) #口罩 #民眾 #疫情 #全球 #倉儲 也許您會感興趣 推薦閱讀 再爆搶購！屈臣氏今開賣中衛口罩 民怨「數量太少像整人」 10:422020/08/14 生活 疫情回溫仿冒口罩竄出 口罩國家隊華新怒控將提告 12:572020/08/14 社會 台商外銷規模大 陸市場難消化 04:102020/08/14 產業財經 短評／口罩潮男秀過頭 04:102020/08/14 時論廣場 開學防疫整備 侯友宜：全面了解師生出國史 11:042020/08/14 生活 連鎖藥局竟公開販售不合格口罩 竹市衛生局開罰百萬 13:242020/08/14 社會 夏日流汗狂人必收 十大開架網路人氣「抗汗神物」品牌 10:422020/08/14 生活 自行車雙雄 H1賺半個股本 04:102020/08/14 財經要聞 旭東毛利跳 獲利維持成長態勢 10:452020/08/14 財經 藍綠互揭瘡疤 立院臨時會喊卡 04:102020/08/14 政治要聞 政治熱門新聞 韓國瑜旋風來了 韓粉清晨搶佔位：晚到就只剩「站位」！ - 政治 選前之夜韓國瑜即將現身 黃創夏8字快評預言大選結果 - 政治 超前布局？她看出馬英九背後盤算：絕對有可能！ - 政治 韓國瑜為何是在選前之夜站台？王鴻薇爆原因 - 政治 婦人闖台北賓館朝李登輝遺照狂撒紅漆遭逮 府嚴正譴責 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。