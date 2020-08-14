影》李坤儀捧李登輝骨灰甕返抵翠山莊。(中時新聞網 直播)

故總統李登輝夫人 曾文惠 女士。(圖/本報資料照)

故總統李登輝今於台北二殯火化，孫女「巧巧」李坤儀今全身著黑色套裝，戴著墨鏡，盤起長髮，手捧李登輝骨灰甕在先生趙贊凱陪同下，緩步進入翠山莊，李登輝遺孀曾文惠則走在李坤儀前面。

今日清晨李登輝自北榮移靈；在警隊護送下，移靈車隊沿石牌路、天母西路、中山北路至濟南教會舉辦入殮禮拜，並繞行總統府一周，做最後巡禮，即送往二殯火化時，因曾文惠年事已高，體力難負荷，加上台灣人的習俗，「夫妻不相送」，因此未到場，媳婦張月雲、女兒李安娜、李安妮、女婿賴國洲、孫女李坤儀與趙贊凱夫婦等人一同送李登輝靈柩最後一程。

據了解，總統府治喪大員會議將於8月19日召開，待決議後會另外擇期舉辦葬禮；告別追思禮拜預計9月16日以後舉行，骨灰預計10月7日安葬在五指山軍人公墓。但相關時程規劃，工作小組預計8月19日向副總統賴清德主持的治喪大員會議報告後，做最後確定再對外公布。

(中時新聞網)