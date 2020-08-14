麥當勞又有產品即將停售！包括安格斯黑牛堡、搖搖樂雞球、中杯熱奶茶等7項商品，將在8月26日「被劃進歷史菜單」，未來不再販售，喜歡這些產品的民眾，與它們話別的日子，剩下最後12天。

麥當勞今（14日）宣布，安格斯黑牛堡、千島黃金蝦堡、美式辣味香鷄堡、搖搖樂鷄球、百香果檸檬冰沙、中杯熱奶茶及一口咬麥麥鷄，自8月26日起全數停賣。

安格斯黑牛堡不受青睞，被列入停賣商品。（麥當勞提供）

據了解，安格斯黑牛堡單點價99元，與BLT安格斯黑牛堡（109元）只差10元，但BLT多了培根、生菜，連番茄都是一大片；安格斯黑牛堡用的是番茄醬。精打細算的消費者，自然會選後者。

至於中杯熱奶茶，麥當勞表示，停賣原因為中熱奶的容器將不再進貨，順勢取消；小杯熱奶茶還是有賣。

有停賣自然有新增，麥當勞8月26日調整菜單後，將新增6個品項，主餐多了煙燻鷄肉長堡、薑燒豬肉長堡；「1+1=$50銅板輕鬆點」紅區新增吉事漢堡、大蛋捲冰淇淋；飲品部分，也有蜂蜜紅茶、蜂蜜檸檬冰沙。

麥當勞表示，銅板輕鬆點深受民眾喜愛，菜單調整後，未來用一個銅板就可享用牛肉口味的漢堡、消暑冰品和一杯飲料，整體CP值更高。

(中時新聞網)