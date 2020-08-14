5566將於22日在高雄巨蛋開唱，受到疫情影響，此次演唱會從原訂的賀歲檔延至暑假，孫協志難掩期待心情表示已處於備戰狀態，而上個月剛晉升新手爸爸的許孟哲，談起剛滿月的女兒一臉幸福，儼然已成「女兒控」，他坦言很怕自己到高雄開唱時太想念女兒，考慮演唱會結束當天直接包車衝回台北。
5566日前練團，昔日戰友小刀特地抽空參加練習，也不管大家是否願意，他竟一個個抱著猛親，顯示好交情，這突如其來的舉動讓王仁甫小吃一驚，孫協志幽默大呼無奈卻又無法抗拒，許孟哲則開玩笑說：「早就懷疑他的婚姻只是個幌子，他最愛的其實是我們！」
除了既有的表演節目，5566計畫在高雄獻唱睽違12年的新歌〈我們〉，王仁甫特別提醒歌迷趕緊練唱，計畫將在演唱會現場收錄大家合唱的聲音，要把收錄的聲音放在單曲的最終完整版中，「因為歌迷是5566一路走來不能或缺的一塊，歌迷的聲音會讓〈我們〉更具完整的意義」。
(中時 )
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