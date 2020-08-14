歐買尬(3687)今天公布上半年財報，在多款經典IP遊戲穩定貢獻、新虛寶交易平台「FunPoint」用戶與交易倍數成長及投資子公司綠界科技(6763)等收益，上半年合併營收6.04億元，合併稅後淨利0.74億元，年成長251％，每股盈餘0.69元。

在下半年遊戲方面，歐買尬全新推出的IP策略型手機遊戲《進擊吧！三國2》於昨日在iOS、Android雙平台下載開放，遊戲在封測期間即連續一周攻佔iOS策略遊戲下載排行前10名，伺服器旋即爆滿，官方以倍數開服因應。《進擊吧！三國2》前作《進擊吧！三國》於上架當時即獲得韓國知名平台Kakao遊戲類推薦第一名，並榮獲台灣ＧooglePlay最佳策略遊戲肯定，曾為歐買尬帶來4.7億元的營收表現，《進擊吧！三國2》是原團隊耗時3年匠心打造續作，除延續前作經典及趣味元素外，更融合獨創的雙核戰鬥玩法，以英雄養成、城池建設與萬人對戰等模式，其玩法及精緻度都更勝前作，在暑期旺季及宅經濟延燒的市場熱度下，將為公司帶來強勁成長動能。

《進擊吧！三國2》遊戲從7月底封測至今，不到二周伺服器已加開至第5服，平均每2～3天玩家人數即突破伺服器承載量，策略攻城與萬人王國爭霸玩法，受玩家喜愛。另外，旗下多款經典端遊《救世者之樹》、《LUNA2》、《新飛飛Online》等接續推出全新改版計畫貢獻穩定。

此外，歐買尬結合旗下第三方支付綠界科技、歐付寶電子支付金流開發技術，推出的「FunPoint」平台，以便利安全的交易機制，提供虛擬寶物、遊戲幣買賣，可透過平台官方網站或社群軟體LINE進行交易，安全快速且買賣雙方完全零手續費，會員數及交易量皆大幅提升，在多款熱門遊戲及FunPoint平台各產品激勵挹注，獲利成長可期。

(時報資訊)