苗栗縣政府工商咖啡館14日開張，縣長徐耀昌（中）當起咖啡師。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府工商咖啡館開張

苗栗縣政府工商咖啡館14日開張，縣長徐耀昌（右三）、議長鍾東錦（左二）現沖工商咖啡。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府拚招商引資，14日縣長徐耀昌宣布，上任至今總招商金額已突破9091億元，為了吸引企業投資者走進苗栗，工商處改造辦公空間成立「工商咖啡館」。工商科表示，藉由輕鬆喝咖啡、聊是非，民眾可與招商服務團成員聊聊企業經營，尋求諮詢與轉介服務，打破行政機關冷冰冰的印象。

工商咖啡館設於苗栗縣府第一辦公大樓4樓工策會，工商處長黃智群表示，咖啡館14日開張後，民眾不但能主動走進縣府來杯現沖「工商咖啡」，還能與招商顧問及志工聊聊事業經，從中尋求土地、建築、廠務、環保與勞工等諮詢與轉介服務，打破只有洽公才能到政府機關的刻板印象。

苗栗縣府今年力拚招商破「兆」的目標，縣長徐耀昌提到，目前招商服務馬上辦中心等輔導、列管、追蹤之投資廠商家數已達110家，總招商金額突破9091億元，新設廠家也達到355家；有企業要來苗栗投資，工商處也協同工策會成立「招商土地銀行」訊息平台，提供縣內工業用地資料多元選擇。

工商科表示，不只引資投產製造，未來也將強化零售與服務業的關懷輔導作為。另外，長期支持苗栗縣在地產業創新研發產品的「昇恆昌」，受到疫情衝擊，機場免稅品嚴重滯銷，因此8月23日至30日將到頭份尚順舉辦快閃特賣會，民眾不用出國也能買到等同免稅價的商品。

(中時 )