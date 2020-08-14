台中人真有錢！2020台中購物節累積登錄金額超過47.7億，市府經發局分析消費資料，發現其中共151筆「百萬名車」消費紀錄，累積2億493萬7342元，購物節帶動國產車和進口車經濟，其中最高單筆消費為279.6萬元，不少民眾看準購物節大獎，特地到台中來購車、出遊消費，希望買汽車再抽中汽車。

經發局長張峯源指出，新冠肺炎疫情衝擊經濟，刺激內需是振興經濟的有效方法之一，希望購物節期間不僅活絡汽車產業，更帶動改裝、美容、維修、保養等汽車後市場經濟。

台中購物節帶動國產車和進口車經濟，張峯源表示，分析消費品項，百萬級汽車消費共有151筆，累積2億493萬7342元，其中最高單筆消費為279.6萬元，民眾看準購物節大獎，特地到台中購車、出遊消費。

經發局說，台中購物節APP下載次數超過28.8萬，累積登錄金額超過47.7億，9月12日將抽出精品豪宅，提醒還沒有登錄發票的民眾即早登錄，中獎機會越高。

(中時 )