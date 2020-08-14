台灣連鎖事業年產值2.7兆元，台灣連鎖加盟大展高雄展14日在高雄展覽館登場，展出近200攤，餐飲占7成最多。為搶攻成長快速的外送市場，台灣連鎖加盟促進協會疾呼政府，號召7家本土外送公司合組「國家外送隊」降低服務費，增加業者利益。
台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東指出，未來是連鎖產業發展的黃金5年，他向政府喊話，要為連鎖產業業者，打造前進新南向國家投資的新興平台，集結連鎖、冷鏈、哈拉認證、海關認證、國貿局及外貿等6個公部門及協會單位，提供一條龍服務，讓台灣連鎖產業在海外遍地開花。
李日東也觀察到，因為疫情影響，台灣人從外食市場，逐漸轉變為外帶族，連鎖產業也必須要轉型，然而兩大外送平台foodpanda、Uber Eats為境外公司，服務費抽成平均達35％，相當驚人。他也期待由政府帶頭籌組「國家外送隊」，服務費訂定天花板上限為15％，藉此讓外送市場更加蓬勃，業者也能有更好獲利。
加盟展參展廠商品牌，主要以餐飲類為主，包括早午餐、手搖飲、咖啡、滷味等。有加盟主搶搭振興三倍券商機，打機憑券最高可折抵30萬，令人不少有意創業者躍躍欲試。另有堪稱最強智慧點餐機，是第一台可支援振興三倍券的現金支付點餐，提供最完善零售管理。
(中時 )
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