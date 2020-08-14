高雄市輕軌C31站方圓1公里，至少集結6個建案，屬於預售的皇普建設「摩天100」，搭上政府振興三倍券順風車，祭出「1,000元三倍券，折價10萬元」策略，果然奏效，2個多月就有60位拿著千元振興券購屋，換算每坪即省下5,000元。

上揚國際建築團隊營業四處總經理施棟瀝14日指出，6月5日宣佈推出振興三倍券「1,000元放大百倍」之後，截至8月13日，總共有60位消費者拿振興券，購買皇普「摩天100」。

施棟瀝表示，該方案只到8月底為止，目標要衝刺100戶，不過，振興三倍券，每次只能使用一張千元券，由於皇普「摩天100」主攻2房和3房首購產品，以2房產品總價500萬元推算，一張千元三倍券購屋，每坪約可節省5,000元。

他說，由於市場原本預期今年上半年的高雄房市，因疫情關係，可能會量縮價小跌，不過，在2到3月來人數量大幅萎縮70％之後，隨即在4和5月開始，反彈超越2和3月的水準，消費者發現房價降不下來，買氣持續增加，因此，下半年的房市，可能呈現「價穩量增」的走勢。

上揚國際業四處協理葉冠宏指出，皇普「摩天100」走路前往台鐵地下化科工館車站、以及高雄輕軌捷運C30站，只要2分鐘，由於未來的輕軌也將在大順路和建國路，設立C31站，交通的便利性，使得輕軌C31站方圓1公里內，至少有6家建商搶進推案。

葉冠宏表示，該區目前的房價，從2016年的平均每坪21.5萬元，逐步上漲到2019年的每坪26.1萬元，目前大約27萬元，由於該區集結了鳳山區、苓雅區、三民區和前鎮區，大約120萬人口，加上交通和生能機能的帶動之下，2021年的平均房價，有機會上看30萬元。

(工商 )