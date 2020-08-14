金雨公司違反上櫃公司資訊申報 遭處違約金1萬元 15:162020/08/14 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（14）日表示，對金雨企業公司（4503）違反對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法處以違約金1萬元。 櫃買中心表示，金雨企業公司有109年度股東常會應以電子檔申報之開會通知及股東會各項議案參考資料等，未於申報時限依作業辦法規定申報之疏失，考量金雨公司108-109年度曾數次發生資訊申報及重大訊息之公告錯漏，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣1萬元。 (工商 ) #金雨 #資訊申報 #櫃買中心 #上櫃公司 #處以違約金 也許您會感興趣 推薦閱讀 宣德資訊申報延遲 遭罰違約金1萬元 13:032020/08/14 財經 菁英外語補習班3分校違規 北市教育局開罰10萬 14:192020/08/14 生活 文曄科併購案 宣昶董事孔繁仁報好康賺內線交保 11:022020/08/14 社會 國民黨批買股票未申報 陳其邁陣營：勿抹黑 14:172020/08/14 政治 國民黨揭陳其邁財產申報不實 砲轟政治誠信破產 11:382020/08/14 政治 科技職場和監獄一牆之隔 04:102020/08/14 時論廣場 涉賄案外案 徐永明再爆財產申報不實 可罰400萬元 08:292020/08/14 政治 北港水廠宿舍群 重現歷史風貌 04:102020/08/14 地方新聞 陸水泥價格旺季行情啟動 有利國內西進水泥廠H2業績成長 10:502020/08/14 財經 苗栗買房潮 縣府打擊不法業者 04:102020/08/14 地方新聞 財經熱門新聞 華航旗下華旅撐不住 8月底停業、裁員 - 財經 壹傳媒股價連兩日瘋漲 買家找到了 - 財經 房企巨頭、巴菲特都砸錢進場 下一個特斯拉在大陸？ - 財經 中國投資擁新歡，5G ETF人氣爆棚 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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