櫃買中心今（14）日表示，對金雨企業公司（4503）違反對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法處以違約金1萬元。

櫃買中心表示，金雨企業公司有109年度股東常會應以電子檔申報之開會通知及股東會各項議案參考資料等，未於申報時限依作業辦法規定申報之疏失，考量金雨公司108-109年度曾數次發生資訊申報及重大訊息之公告錯漏，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣1萬元。

(工商 )