去年1月資深藝人鄭惠中參加藝人餐會時，當眾掌摑前文化部長鄭麗君引起朝野譁然。鄭麗君雖未提告，但台北地檢署主動偵查，事後認為鄭麗君參加藝人餐會並非「公務」，鄭惠中犯罪嫌疑不足，將鄭惠中不起訴處分。

回顧2019年1月22日中午，時任文化部長鄭麗君出席藝人春節餐會，在席間遭資深藝人鄭惠中狠打一巴掌，引發軒然大波，鄭惠中事後主動向警局說明，遭依妨害公務罪送辦。

檢方認為，演藝人員基金會舉辦「108年關懷演藝人員春節餐會」，是文化部依法補助經費辦理，並循例邀請部長到場，文化部長參與餐會係基於關懷重視資深藝人，無關公權力事務。

檢方調查時，鄭麗君證稱，她出席餐會，並非基於文化部監督補助演藝人員基金會之目的，而是代表文化部表達對資深演藝人員、基金會與餐會的重視與關懷。

因此，檢方認定，文化部長出席該餐會時，縱使曾宣達多項文化部政策，但從她參加餐會用意、性質與活動內容，與公權力之行使無關，另文化部長雖於餐會致贈加菜金，是由部長個人捐贈，並非以公款支應，因此文化部長出席藝人餐會無關公權力事務，鄭惠中掌摑部長並無妨害她公務行使，不構成妨害公務罪。

(中時新聞網)