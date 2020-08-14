華紙（1905）今（14）日召開線上法說，展望下半年，由於時序進入全球漿廠長期例行歲修期，預期供給將降低，但整體需求在第二季解封後逐步回升，在客戶仍有基本需求下，第三季營運可望較第二季略微樂觀，若疫情受控，第四季買氣可望回溫。

華紙發言人陳瑞和表示，上半年特殊紙營收貢獻已過半，紙漿貢獻則低於1成，剩餘則為文紙。相較於封城管制最嚴峻時期，7月底文紙需求已較先前谷底回升2～3成，就整體需求來看，第三季市場需求會比第二季好、且可望漸入佳境。

陳瑞和認為，華紙客戶產業遍布多元，且食、衣、住、行及醫療仍存有基本面需求，雖然全球經濟持續面對疫情不確定性衝擊，但看來已大致找到供需平衡，因此下半年整體市場需求可望漸入佳境，有助營運狀況好轉。

展望下半年，華紙將隨時留意疫情發展態勢與國際情勢變化，嚴控成本並伺機調節產線規畫，平衡產銷、提升利基產品比重，耕耘跨產業市場。而「益利（EASY）系列」無塑食安用紙產品已全數到位，陳瑞和預期，「益利咖」紙杯紙今年將對營運帶來些許貢獻。

(時報資訊)