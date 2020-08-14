下周國際新聞事件
08/17 周一 日本第二季GDP成長率
日本6月工業生產終值
美國NAHB房市指數（8月）
08/18 周二 澳洲央行會議紀錄
美國7月新屋開工、建築許可報告
業績報告：家得寶
08/19 周三 API原油庫存報告
日本7月進出口、貿易收支
日本6月機械訂單
英國7月通膨報告
歐元區7月通膨率終值
MBA美國抵押貸款申請、30年期抵押貸款利率
EIA原油庫存報告
業績報告:亞德諾半導體、輝達
08/20 周四 FOMC會議紀錄
美國請領失業救濟人數報告
費城Fed製造業指數(8月)
業績報告:阿里巴巴
08/21 周五 日本7月通膨報告
Jibun Bank日本8月製造業/服務業/綜合PMI初值
英國7月零售額
Markit德國8月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit歐元區8月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit/CIPS英國8月製造業/服務業/綜合PMI初值
Markit美國8月製造業/服務業/綜合PMI初值
(時報資訊)
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