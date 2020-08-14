下周國際新聞事件

08/17　周一 日本第二季GDP成長率

日本6月工業生產終值

美國NAHB房市指數（8月）

08/18　周二 澳洲央行會議紀錄

美國7月新屋開工、建築許可報告

業績報告：家得寶

08/19　周三 API原油庫存報告

日本7月進出口、貿易收支

日本6月機械訂單

英國7月通膨報告

歐元區7月通膨率終值

MBA美國抵押貸款申請、30年期抵押貸款利率

EIA原油庫存報告

業績報告:亞德諾半導體、輝達

08/20　周四 FOMC會議紀錄

美國請領失業救濟人數報告

費城Fed製造業指數(8月)

業績報告:阿里巴巴

08/21　周五 日本7月通膨報告

Jibun Bank日本8月製造業/服務業/綜合PMI初值

英國7月零售額

Markit德國8月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit歐元區8月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit/CIPS英國8月製造業/服務業/綜合PMI初值

Markit美國8月製造業/服務業/綜合PMI初值

(時報資訊)

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