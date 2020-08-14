美國最新就業相關數據報喜，但政府新一輪紓困振興方案協商卻卡關，當地時間周四標普500指數微幅收低，而思科所公布的財測意外疲弱，亦拖累道瓊工業指數收黑。今日台股受到權值股壓抑影響，開跌53.16點，報12709.97點，題材股輪番上陣表現，盤勢兩度翻紅，尾盤量能提升、扳回一城，最終上漲32.33點或0.25%，收12795.46點，收復5日線，成交量為2126.79億元。今日外資(不含外資自營商)買超39.4891億元，投信買超6.8598億元，自營商買超12.5897億元，三大法人買超58.93億元。

今日集中市場漲多跌少，由造紙股收漲3.56%稱霸大盤，航運股收漲3.36%、水泥股收漲2.76%，分別包下亞季軍；金融股收跌0.47%僅次於油電燃氣收跌0.95%。觀察今日大盤，電子股暫歇，接棒給非電子及業績題材股發揮，前10大幅漲個股依序為海華(3694)、億麗(2443)、定穎(6251)、精元(2387)、聯合再生(3576)、柏騰(3518)、圓展(3669)、達能(3686)、南電(8046)、台耀(4746)。權值股普遍表現平淡，台積電ADR收跌1.37%，權王台積電(2330)連袂開低，下跌5元至424元，整日於盤下震盪，收跌0.47%、報427元。股王大立光(3008)多在盤上徘迴，終場小漲0.13%、報3855元。IC設計龍頭聯發科(2454)不敵高通搶單，開跌14元至670元，終場收跌0.58%、報680元。唯獨鴻海(2317)較為突出，第2季獲利三率三升，外資圈群起力捧，6家維持優於大盤、買進或加碼評等，目標價最高上看至110元，今不受iPhone遞延影響，股價開高走高，終場收漲1.13%，一腳跨進80元關口。

個股方面，和碩(4938)、鎧勝-KY(5264)宣布整併、後市看俏，今母子同歡，和碩終場大漲7.41%，收66.7元；鎧勝-KY一早即跳空漲停，一路站穩至收盤，83.4元高高掛。航運股長榮(2603)第2季獲利轉盈，創下2017年第4季以來新高，毛利率高升至17.2%，緊接著第3季走入旺季、後市不看淡，激勵今股價開高走高，以漲停價13.55元完美謝幕。隸屬於PCB族群的南電今也是多頭寵兒之一，受惠於ABF需求上行及產業供需改善等利多，外資預期2020-2022年獲利複合年均成長率可逾6成，今股價開低走高，終場成功站上漲停價144元。

今日台股震盪、開低走高，日K收紅、周線連9紅，周漲32.66點，5日RSI為56.51，10日RSI為60.43；9日K值為55.70，9日D值為58.78；20日乖離率為1.34。籌碼面部分，外資、投信、自營商今步伐一致、同步買超，三大法人買超58.93億元，其中外資連2日買超，合計111.82億元，本周來累計買超12.92億元，本月來累計賣超346.61億元，今年來累計賣超5785.71億元。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，多頭今定錨在PCB、NB、節能、LED、主機板、口罩生技、網通及航運族群。他也強調，台股加權指數仍維持類股健康輪動格局，就目前盤勢來看，走勢將有利多頭再度表現。

(時報資訊)