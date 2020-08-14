台中市一名林姓民眾駕車行經台灣大道時，油門卻忽然無法發動，車輛故障停在路口，正值下班尖峰時段，員警剛好巡邏經過，原本要將車輛移置路旁安全的位置停放，等待道路救援，但因車輛鎖死，無法以推車方式將車輛推至路旁，員警將警用汽車停放於自小客車後方警戒，現場指揮疏導交通
，待林男通知道路救援後才排除狀況。
台中市警察局第六分局市政派出所巡佐洪啟松、警員李冠霆日前擔服巡邏勤務，晚上七時卅分巡經台灣大道二段及大墩路口時，見1輛白色的自小客車故障拋錨於車水馬龍的台灣大道快車道上，便立即下車協助排除事故。
43歲的林姓駕駛駕駛的自小客車於路口停等號誌，當要行駛之際，油門卻怎麼踩也踩不動，車輛硬生生停在路口，正值下班尖峰時段，擔心造成塞車。
恰巧員警巡邏經過，原本要將車輛移置路旁安全的位置停放，並等待道路救援，惟因車輛鎖死，無法以推車的方式將車輛推至路旁，員警便將警用汽車停放於自小客車後方警戒
，並於現場指揮疏導交通，待林男通知道路救援後才排除狀況。
事後車主十分感謝警員幫忙，才能安全度過這次拋錨的意外。
警方呼籲，駕駛人出門時應檢視車輛狀態，平時定期做好車輛保養，方能避免車輛中途故障或拋錨，若車輛於路上遇有緊急危難狀況或有需協助情事，可立即撥打「110」電話向警察求助。
(中時 )
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