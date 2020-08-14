大陸銀保監會主席郭樹清14日表示，網貸平台專項整治工作可能會在2020年底基本結束，轉入常規監管，值得注意的是，網貸平台也從鼎盛時期5、6千家大幅減少，截至6月底僅存29家在營運。

大陸央視報導，郭樹清指出，網貸過去一度是很嚴重的問題，涉及數千萬民眾，經過2年多的整治後，整個專項工作可能在年底基本結束。

但郭樹清也稱，出借人資金有人民幣（下同）8千多億沒回收，有的預計很難再回來，不過只要有機會就會配合公安等部門追查清收，最大程度償還投資者的出資。

(工商 )