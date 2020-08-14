陸銀保監：網貸整治工作或年底結束 僅存29家平台營運 15:162020/08/14 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸銀保監會主席郭樹清14日表示，網貸平台專項整治工作可能會在2020年底基本結束，轉入常規監管，值得注意的是，網貸平台也從鼎盛時期5、6千家大幅減少，截至6月底僅存29家在營運。 大陸央視報導，郭樹清指出，網貸過去一度是很嚴重的問題，涉及數千萬民眾，經過2年多的整治後，整個專項工作可能在年底基本結束。 但郭樹清也稱，出借人資金有人民幣（下同）8千多億沒回收，有的預計很難再回來，不過只要有機會就會配合公安等部門追查清收，最大程度償還投資者的出資。 (工商 ) #結束 #郭樹清 #網貸 #整治工作 #僅存 也許您會感興趣 推薦閱讀 元大人壽：短期手頭緊 可申請保單借款 04:102020/08/14 全球財經 公平待客評核 新安東京海上產險連2年奪績優 10:022020/08/13 財經 陸銀獲利少10％ 員工獎金恐縮水 04:102020/08/14 產業財經 專家傳真－半導體通路業景氣優於預期 04:102020/08/13 專題周報 《業績-電子商務》網家上半年獲利年增144.5％ 每股盈餘1.33元 08:012020/08/14 財經 破解不景氣 台商危機變轉機 04:102020/08/14 產業財經 《國際產業》不服司機列為員工 優步、Lyft：恐將暫停加州服務 11:252020/08/13 財經 上百款乾洗手有毒 消保處已抽樣：含這成分千萬別碰 21:522020/08/13 生活 擬下調撥備率 陸助銀行加大處理壞帳 04:102020/08/14 全球財經 網家上半年獲利 年增1.4倍 04:102020/08/14 產業．科技 財經熱門新聞 華航旗下華旅撐不住 8月底停業、裁員 - 財經 壹傳媒股價連兩日瘋漲 買家找到了 - 財經 房企巨頭、巴菲特都砸錢進場 下一個特斯拉在大陸？ - 財經 中國投資擁新歡，5G ETF人氣爆棚 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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