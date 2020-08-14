資深藝人羅霈穎本月3日猝逝，突如其來的死訊讓親友震撼不已，近來友人們更為她舉辦冥誕派對，對此與羅霈穎略有交情的名嘴黃越綏，除了對她猝死噩耗感到不捨外，也回憶起自己二弟就是獨居發生意外死亡，令人不勝唏噓。

黃越綏表示「東區羅姊」即使改了名，還是習慣叫她羅碧玲，沒想到為人阿沙力個性開朗又敬業的她，竟在住處意外猝死，也引發外界對於高齡或身障獨居者的居家安危問題，因此回憶起獨居的二弟，三年前洗澡滑倒撞到頭部，失血過多未在第一時間搶救而死亡，她表示二弟妻兒雖移民國外，仍雇了每週一三五來為他作飯和環境清潔的管家，未料偏偏在假日發生意外，等到管家發現早已氣絕身亡多時。

黃越綏透露當時警察通知認屍時，一度驚嚇過度導致腦袋空白，但由於非直系親屬，不僅得到醫院申請死者醫病紀錄，再到警局接受筆錄之外，還得到殯儀館停屍間辦理喪事，當下讓她悲從中來感嘆：「為何還這麼年輕，連一句再見都來不及說」，也成為心中永久的遺憾。

(中時新聞網)