壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法，10日被警方逮捕後，壹傳媒集團大樓更被200警員入內搜查取證以及逮捕集團高層，但當日股價不跌反升，反而連續「瘋漲」兩日，之後才告回落，今（14日）早盤又反彈約18%以上。外界對壹傳媒股價瘋漲現象有多種猜測，建制派傳媒指是美、台黑手幕後操作。不過經查，壹傳媒股價波動除散戶入市外，真正大買家竟是陸資券商。

據法國國際廣播電台(RFI)報導指出，翻查週一（10日）壹傳媒的持股變化，未有跡象顯示股價被操控。大量散戶使用的富途證券買進2712萬股，而其他主要搶進的券商均為陸資，包括中銀、越秀、工商銀行（亞洲）、招商、華盛，該六家券商共買進達5075.1萬股，占發行股本1.92%。

十大買進券商中亦包括安里證券，持股達1100萬股排名第三，占發行股本0.42%。據傳，安里由陸港有金融背景人士成立，主席兼行政總裁為財經人士黃偉康。

至於賣出的券商，前三名均為外資券商，包括盈透證券、花旗銀行及渣打銀行，分別減持2445萬股、993.2萬股及747.8萬股，合計占發行股本1.6%。

大股東黎智英持股71.26%，沒有變動，而市場亦認為不可能有人持股增持至逾三成觸發全面收購。

(中時新聞網)