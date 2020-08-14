美國對華為憂心忡忡

華為以富有競爭力的價格，提供消費者具備令人驚艷攝影功能的先進手機，最近打敗三星和蘋果，成為全球最大的智慧手機製造商。

然而，據CNN新聞網14日報導，在美國對華為實施新制裁後，現在這一切都陷入險境。由於華為手機不再安裝一些廣受歡迎的美國應用程式（app），全球各地的消費者已開始拋棄它。如今它的硬體供應鏈受打擊，更使它在中國大陸市場所享有的優勢岌岌可危。

華為消費業務執行長余承東上星期說，由於製造華為最新高階行動處理器麒麟（Kirin）的承包商應用了美國技術，在制裁下很快就會斷供。華為旗下的海思半導體負責設計 麒麟晶片，接著委託台積電（TSMC）製造。但今年稍早，川普政府禁止任何半導體製造商在獲得許可證前，運用美國技術，供應華為晶片，而這也適用於台積電。

儘管台積電並未立即回應，是否向美方申請向華為銷售產品的許可證，但台積電董事長劉德音上個月說，他們將遵守美方規範，打算9月14日後停止向華為供貨。科技市調機構Canalys分析師彭路平（Nicole Peng）說，華為應該有足夠的麒麟晶片組能撐過今年，接著很可能轉向聯發科（MediaTek）。

不過，彭路平認為，華為智慧手機一旦失去麒麟，絕對會影響獨特的賣點。畢竟麒麟示專為華為較昂貴的手機而設計的，它們的處理速度比聯發科的晶片組更快，也更先進，並擁有較優的人工智慧，成像與5G性能，而那也正是為何華為會將它們用在Mate與P系列等旗艦手機上。

在美國去年禁止谷歌（Google）等美國企業供應華為技術與軟體後，華為的國際智慧手機業務已陷入掙扎。結果華為最新的智慧手機沒有如Gmail， YouTube和Google等廣受歡迎的應用程式，使它們在中國大陸境外的吸引力大減。

在美國層層設限前，華為在海外的銷售佔了智慧手機出貨量的將近一半，但如今在中國大陸的銷售卻超過70%。就算在國內，華為也面臨維沃（Vivo），Oppo與小米（Xiaomi）等對手的激烈競爭。隨著華為被迫採用許多國內對手已在用的晶片，它很可能也將失去在大陸的優勢。彭路平指出，就在華為明年在大陸轉弱之際，這些大陸手機業者將積極擴張。

(中時新聞網)