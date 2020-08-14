道奇投手喬凱利（Joe Kelly）日前對戰太空人時，因投出近身球及出口嘲諷，引發兩隊板凳清空，事後喬凱利被懲處禁賽8場，雖然經過上訴後減成禁賽5場，不過相比太空人完全沒事，讓喬凱利忍不住在Podcast上爆氣開嗆，直言這些球員才是偷暗號主投，他永遠看不起他們。

喬凱利上隊友史崔普林(Ross Stripling)的Podcast節目《The Big Swing》，在節目中火力全開嗆聲，他直指太空人的教練和主管都是被害者，「幫球員背黑鍋太無理了，太空人球員每個都參與其中，（偷暗號系統）方法不是來自於教練團，他們不是主謀，球員才是。但現在球員全沒事，他們像小賤人一樣的偷偷告密，不用罰款、不用禁賽。」

太空人作弊事件，球員毫髮無傷，不過總教練辛屈(A.J. Hinch)、總管魯諾(Jeff Luhnow)、前助理總管陶曼(Brandon Taubman)、教練柯拉(Alex Cora)等人都因此下台。

喬凱利怒嗆他看不起太空人球員，「當你用了別人的生涯來挽回自己的屁股，我真的很看不起這樣，每個人都知道他們是作弊仔，這一切都過去了，但他們搞砸別人的人生，來確保自己的名聲，這真的糟透了，他們惹惱我，我永遠會因此被激怒。」

在談到比賽中向太空人嗆聲而被禁賽，喬凱利也忍不住說話了，「我沒丟到任何人，甚至沒被主審警告，但後來被處罰禁賽？這真的很令人吃驚。」

喬凱利還原當時情況，「我有保持社交距離，我退開了，我有遵守CDC的規定，違規的是他們，柯瑞亞(Carlos Correa)還對我們吐口水，當我遵守所有規則，那些傢伙卻違規，而我卻得到8場禁賽，他們毫髮無傷，真的太誇張了。」

喬凱利提到還有太空人總教練（貝克）對他嗆聲，「他對我大喊『把你瘦小的屁股留在投手丘上』，我嘲諷回去，所以我被罰8場禁賽，他卻沒被禁賽（僅罰款），喔這真有道理，歡迎來到地球！真令人崩潰。」

(中時 )