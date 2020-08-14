彰化縣政府和庇護工作聯手推出庇護禮盒，極限輪椅舞團暖身，掀起熱情火花，一起以實際行動，用採購來支持庇護工廠的優質產品吧！（吳敏菁攝）

彰化縣政府和庇護工作聯手推出庇護禮盒，優惠多多。（吳敏菁攝）

庇護工作聯合推出庇護禮盒，商品走秀。（吳敏菁攝）

今年歷經防疫艱難時刻，庇護工廠訂單大幅降低，為了衝買氣，彰化縣政府和庇護工作聯手推出庇護禮盒，號召只要購買縣內身心障礙團體、庇護工場產品，並上網登錄「真心良品有購讚」，前100名可享滿1萬送2000之早鳥回饋方案，更有4家庇護工場折扣到6折，還免費運、可抽機車等超優惠，今天當場有老闆，一口氣訂300盒500元庇護禮盒。

彰化縣長王惠美表示，舉辦很多次庇護工場行銷活動，這次首度結合各單位的商品，推出「庇護禮讚」禮盒，大家也可用振興券、農遊券來力挺。

王惠美表示，這次 4家庇護工場更提出「來消費享優惠」的口號，各自有6折、送滿額禮、免運費、抽機車等優惠，單筆消費滿500元憑發票或收據，可參加「彰化觀光振興方案」月月抽大獎與縣長有約等，還可登錄「真心良品有購讚」，前100名可享滿1萬送2000之早鳥回饋方案，請鄉親及公司團體一起來採購。

勞動部勞動力發展署中彰投分署科長簡淑茹表示，彰化縣政府永遠衝第一，讓庇護工場優先得到政府的協助。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，縣府看到訂單縮減衝擊，主動辦理聯合行銷，讓社會大眾、公私部門等多來採購庇護工廠產品及身障團體禮盒，希望大家多多選購採買。

勞工處指出，月餅禮盒包含了肯納兒烘培坊推出兼顧健康與美味的《紅豆或綠豆紅藜核桃》2種口味小月餅禮盒；慈恩庇護休閒農場推出「金瓜酥禮盒」內餡使用自家種植無毒南瓜；喜樂保育院採用二林鎮在地農產蕎麥和紅薏仁製作「喜樂真愛禮盒」；慈愛教養院推出由慢飛天手作的「熊快樂禮盒」；康復之友選用紐西蘭頂級天然奶油製作「鳳梨酥禮盒」。

還可選購愛加倍自創品牌「STILL咖啡」禮盒及愛心機車美容工場手工洗機車及美容， 4款健康養生禮盒，包含聖母聖心「韓式泡菜禮盒」、慈生仁愛院「手工堅果禮盒」、靜元家園「蜂蜜禮盒」及縣府首度整合3家庇護工場咖啡、手工餅乾及有機無花果乾推出「庇護禮讚」禮盒等。上縣府勞工處或社會處網站都可連結選購。

(中時 )