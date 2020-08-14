香港索取用戶數據 谷歌拒絕 15:212020/08/14 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港版國安法實施後，在港美企動態成關注焦點，美國巨頭谷歌傳將直接暫停回應香港政府索取相關數據資訊的要求，通知港警要索取數據需要經過美國司法部的處理。 華盛頓郵報引述知情人士說法稱，谷歌已在13日通知香港警方，任何索取數據的要求都要依據兩地法律協助協議，通過美國司法部處理，過程繁瑣可能要數月的時間。 報導也引述谷歌發言人說法稱，港版國安法生效後，公司已不再回應來自香港政府的數據要求。此前谷歌、臉書、推特等美國知名網路公司軍表示，會停止審視香港索取用戶資料要求。 (工商 ) #數據 #索取 #谷歌 #港版國安法 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 貿協台美企業聯盟啟動 助攻FTA 04:102020/08/14 財經要聞 壹傳媒股價連兩日瘋漲 買家找到了 15:172020/08/14 財經 黎智英直播哭了 自認不會被送中 04:102020/08/14 兩岸要聞 社論／台獨只是大內宣 大陸無需悲觀 04:102020/08/14 時論廣場 專‧家‧傳‧真－兩岸雙寶命運大不同 04:102020/08/14 專題周報 股價指數期貨贏家專欄－新紓困案停滯 美股保守看待 04:102020/08/14 證券．權證 港貨須改標陸製 邱騰華：美國用政治貶損港單獨關稅區地位 13:422020/08/14 兩岸 吃雞熱度不減 騰訊PUBG手遊7月吸金2億美元冠全球 11:122020/08/14 財經 賀錦麗當拜登副手 矽谷鬆口氣 04:102020/08/14 全球財經 台美企業聯盟 逾千台企加入 04:102020/08/14 財經焦點 財經熱門新聞 華航旗下華旅撐不住 8月底停業、裁員 - 財經 壹傳媒股價連兩日瘋漲 買家找到了 - 財經 房企巨頭、巴菲特都砸錢進場 下一個特斯拉在大陸？ - 財經 中國投資擁新歡，5G ETF人氣爆棚 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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