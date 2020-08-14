港版國安法實施後，在港美企動態成關注焦點，美國巨頭谷歌傳將直接暫停回應香港政府索取相關數據資訊的要求，通知港警要索取數據需要經過美國司法部的處理。

華盛頓郵報引述知情人士說法稱，谷歌已在13日通知香港警方，任何索取數據的要求都要依據兩地法律協助協議，通過美國司法部處理，過程繁瑣可能要數月的時間。

報導也引述谷歌發言人說法稱，港版國安法生效後，公司已不再回應來自香港政府的數據要求。此前谷歌、臉書、推特等美國知名網路公司軍表示，會停止審視香港索取用戶資料要求。

(工商 )