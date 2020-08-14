LED廠東林（3609）董事長顏德新陣營由獨董江榮隆出面、於日前向台中地方法院遞狀，聲請定暫時狀態處分另一獨董陳國華在8月 22日召集的台北場東林股東臨時會，台中地院最新裁定已將此假處分案駁回，外資派陣營強調，東林台北場股東臨時會可望如期召開。

東林董事李懷原再次強調，東及開發一切都採高標準要求面對此次東林股臨會，東及開發並無指涉有中資的資金來源，東及董事長劉潔芝從未涉入任何證交法相關訴訟，東林董事李懷原和董事戴偉衡也並無指稱的中資色彩，希望公司能夠重視多數股東權益，同時避免造成社會資源以及司法資源上不必要的浪費。

李懷原並指出，東林公司目前正遭遇到嚴重的公司治理問題，甚至在股臨會前一天（8月21日）召開今年第七次董事會，內容除討論獨立董事及薪酬委員會報酬，董事個別酬勞分派、以及公司經理人員工酬勞分派案以外，更將「追認」董事長顏德新每月新台幣 24萬元薪資、與總經理張晉嘉每月21萬元薪資。李懷原再次強調，希望公司經營團隊能夠懸崖勒馬、尊重目前東林股臨會召開在即的事實，停止不斷做出爭議性行為對東林公司造成更多實際營運上的影響，並應尊重主管機關以及法律制度的前提下，以全體股東權益最大化為主要考量，讓公司營運回歸正軌、創造所有利益關係人的最大效益。

(工商 )