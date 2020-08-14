7月30日辭世的前總統李登輝，14日上午在濟南教會舉行入殮火化禮拜，卻有一名婦人闖入追思會場大鬧，甚至拿出預藏裝有紅色油漆的氣球，擲向祈禱室內的李登輝肖像，該婦遭警方逮捕後，身份也被起底，竟是去年是當眾掌摑文化部長鄭麗君的資深藝人鄭惠中。

鄭惠中昔日18禁艷照寫真挑戰當時保守尺度。(圖/中時資料照、網路)

鄭惠中去年1月參加華視關懷藝人春節餐會時，巧遇同來參加的文化部長鄭麗君，鄭惠中不滿民進黨的「去蔣化」，冷不防上前賞了鄭一巴掌，還理直氣壯說：「她推動廢除中正紀念堂，對很多愛中華民國的人來講，都該賞她一巴掌！」，眾人當場傻眼。事後因鄭麗君未提告，鄭惠中包括傷害、公然侮辱及妨礙公務罪嫌，均不起訴。

發生這起掌摑文化部長事件之前，大家幾乎已忘記早年演藝圈有這號人物， 直到這巴掌才喚起老一輩人的記憶。現年68歲的鄭惠中，40多年前以歌手「鄭心儀」的名號出道，靠著性感艷星形象走紅，常在各大飯店駐唱，白天則是在女義警隊處理行政，也因此被譽為「女警歌手」。

後來因為車禍坐輪椅10年，領有身障卡，議員應曉薇曾透露，她是臺北市的低收入戶，月領社會局補助6千元，但事後被爆料住在房價落在6千萬至7千萬的捷運站附近精華區，遭質疑她的低收身分。

(中時新聞網)