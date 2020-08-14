「2020員林潑水節親子互動暨消防體驗營」將於8月22日星期六下午2時至4時30分在靜修國小操場舉辦。（謝瓊雲攝）

員林巿長游振雄、員林市民代表會主席賴東位、縣議員張錦昆、靜修國小校長李遠筕、員林青年商會會長張建豐和彰化縣消防局第二大隊大隊長徐溫聰上午齊聚員林西區消防分隊外，為員林市潑水節活動宣傳。（謝瓊雲攝）

員林市公所連續9年辦理潑水節活動，2020員林潑水節親子互動暨消防體驗營將於22日下午2時起至4時30分在靜修國小登場，除了有大型氣墊溜滑梯、大水池水槍大戰與泡泡派對，還有消防體驗闖關；員林市長游振雄呼籲市民們換上短褲，戴上水槍水桶一起來清涼一夏！

游振雄表示，公所連續9年與員林國際青商會合作舉辦潑水節，過去活動場地一直都選在員林國小，這次第一次轉移陣地，移師到靜修國小，因現任校長李遠筕去年從員林國小調任靜修，他幽默笑稱活動是跟著校長一起調動。

游振雄說，為了寓教於樂，活動不只歡樂充滿童趣，同時更具有教育意義，潑水節當天除了有大型氣墊溜滑梯遊具、大水池可暢快嬉戲，還有水戰區可進行水槍水球大戰；最後大人小孩歡迎的泡泡趴，以無電泡泡機將水流導入消防車，透過車內幫浦運轉，再將水柱注入泡泡機，透過水壓產生泡泡，有趣好玩且安全無虞。

員林青商會長張建豐指出，泡泡趴液體採用化妝品等級的產品，不會對皮膚、眼睛產生刺激，家長們可以放心帶著小朋友一起來同樂；活動採現場報名參加、免費入場，場邊還邀請消防局第二大隊進行消防體驗闖關遊戲，讓來參加潑水節活動的大小朋友增加消防知識，完成闖關者還能獲得一把小水槍。

(中時 )