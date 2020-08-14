員林市公所連續9年辦理潑水節活動，2020員林潑水節親子互動暨消防體驗營將於22日下午2時起至4時30分在靜修國小登場，除了有大型氣墊溜滑梯、大水池水槍大戰與泡泡派對，還有消防體驗闖關；員林市長游振雄呼籲市民們換上短褲，戴上水槍水桶一起來清涼一夏！
游振雄表示，公所連續9年與員林國際青商會合作舉辦潑水節，過去活動場地一直都選在員林國小，這次第一次轉移陣地，移師到靜修國小，因現任校長李遠筕去年從員林國小調任靜修，他幽默笑稱活動是跟著校長一起調動。
游振雄說，為了寓教於樂，活動不只歡樂充滿童趣，同時更具有教育意義，潑水節當天除了有大型氣墊溜滑梯遊具、大水池可暢快嬉戲，還有水戰區可進行水槍水球大戰；最後大人小孩歡迎的泡泡趴，以無電泡泡機將水流導入消防車，透過車內幫浦運轉，再將水柱注入泡泡機，透過水壓產生泡泡，有趣好玩且安全無虞。
員林青商會長張建豐指出，泡泡趴液體採用化妝品等級的產品，不會對皮膚、眼睛產生刺激，家長們可以放心帶著小朋友一起來同樂；活動採現場報名參加、免費入場，場邊還邀請消防局第二大隊進行消防體驗闖關遊戲，讓來參加潑水節活動的大小朋友增加消防知識，完成闖關者還能獲得一把小水槍。
(中時 )
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