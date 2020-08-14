因國內外嚴格的防疫封鎖措施使消費支出與出口雙雙受到重創，馬來西亞第二季經濟創下逾20年來最嚴重的萎縮。

馬來西亞央行周五宣布，第二季國內生產毛額（GDP）較去年同期下滑17.1%，較第一季的年增0.7%大幅衰退，並較經濟學家預測的年減10%更為疲弱。

這是自2009年全球金融危機以來，該國經濟首度萎縮，並創下自亞洲金融危機以來最急劇的減速。馬來西亞在1998年第四季的GDP大跌11.2%。

該國央行總裁諾珊茜雅對最壞的情況已經過去，抱持謹慎樂觀的看法，並表示馬來西亞經濟可能已在第二季見底，可望在下半年復甦，並在2021年進一步反彈。

馬來西亞央行預估今年GDP成長率將介於負3.5%至負5.5%，2021年GDP成長率介於5.5%至8%。該央行並預估2020年平均通膨率可能跌為負值，符合先前預估的介於0.5%至負1.5%。

(時報資訊)