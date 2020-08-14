記憶體模組廠十銓(4967)公布財報，上半年營收及獲利均創新高；2020年上半年合併營收達37.52億元，年增約7.48%，稅後淨利1.87億元，每股稅後盈餘（EPS）2.83元，比去年同期轉盈。

十銓第二季單季營收22.05億元，優於第一季且相較去年同期成長；毛利率比第一季降至7.35%，但仍遠優於去年同期之負數，單季淨利歸屬於母公司業主3669萬元，基本每股盈餘0.55元，比去年同期轉盈。不過，因DRAM、NAND Flash現貨價下滑，第二季毛利率不如第一季的18.26%表現，單季基本每股盈餘0.55元，比第一季的基本每股盈餘2.28元下滑。

十銓第二季整體營運在品牌、電競、工控三大事業群分頭並進，品牌DRAM佔比35%、Flash產品佔19%，代工及客製化工控/SI佔19%，電競、行動周邊等策略性產品佔27%。SSD與電競產品上半年出貨較去年同期分別成長58%、68%。其中第一大市場美國，在Newegg、Amazon等電商平台銷量明顯提升，品牌效益顯現。

十銓首季已賺逾去年整年，單季獲利寫下歷史新高，第一季EPS高達2.28元。第二季世界各國解封回補庫存、宅經濟及各種遠距應用需求，第二季營收逆勢成長；展望未來疫情仍存在變化，公司將專注經營策略，持續朝提高獲利的營運目標前進。

依據DIGITIMES Research預估，2020年全球K-12教育市場的行動裝置出貨將達到4,210萬台，較2019年大增32.3%。教育市場正部署建置遠距教學設備，預計Chomebook教育NB需求仍強勁。

展望第三季，十銓表示，NB訂單暢旺，顯示SI市場可望延續，惟終端市場訂單需求起伏難料，加上疫情延緩資料中心等伺服器的成長布局，恐影響下半年記憶體市場。整體DRAM、NAND FLASH若處於供過於求局面，將連帶使得價格波動加劇，公司將審慎面對市場，深入AI、5G、車用、資料中心等新興應用，專注耕耘工控領域，成為未來集團營收的核心。

(時報資訊)