高雄輕軌C31環球影城站方圓1公里內，多達8個新建案，其中「皇普摩天100」搶搭振興三倍券話題，祭出1張1000元三倍券「放大100倍」效益，可折房價10萬元，6月迄今銷出近60戶，至3月底公開累積185戶。8月31日三倍券活動結束前，目標銷出100戶。

上揚國際建築團隊營業四處總經理施棟瀝指出，「皇普摩天100」為首購指標宅，基地位在苓雅區憲政路，鄰近苓雅、三民、前鎮、鳳山等150萬人口為潛在客戶，全案預計2024年完工。

施棟瀝分析，今年上半年高雄房市，3、4月來人數約減3成、5月約回穩到8成，買氣持續增加，預估下半年房市將呈現「價穩量增」態勢。

「皇普摩天100」為2房、3房產品，目前成交價落在25至26萬元。上揚國際業四處協理葉冠宏指出，依據高市地政局資料顯示，該區房價從2016年每坪平均21.5萬元，到2019年每坪26.1萬元，目前約27萬元，隨著鐵路地下化、輕軌完工串連科工館站後，明年房價上看30萬元。

「皇普摩天100」規畫376戶、地上24樓，走路2分鐘到達科工館車站，5分鐘環球影城商圈，10分鐘銜接捷運橘線08站。開車6分鐘享受文化中心異國風情、9分鐘漫步衛武營藝術中心美學生活、15分鐘連結亞洲新灣區國際海灣視野。

(中時 )