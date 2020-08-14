施姓男子2015年上網檢舉1029家早餐店逃漏稅未果，遭媒體報導曝光。施男遷怒當時受訪的高市國稅局副局長洪東煒，認為洪受訪害他資料曝光、被肉搜，求償255萬餘元。法官一查，原來是施男自己在臉書粉絲頁「卡提諾狂新聞」上對檢舉新聞發表評論，自行洩漏身份，判施男敗訴。

施姓男子2015年6月間陸續向高雄市國稅局、南區國稅局陸續檢舉1029家南部地區早餐店，涉嫌未申請營業登記並逃漏稅，施男還要求罰鍰金額2成當獎金。但國稅局表示，他檢舉內容只有被檢舉商號名稱及地址，根本沒有可供偵查的逃漏稅具體事證，最後無法發給檢舉獎金。

沒拿到半毛獎金的施男，2017年一度憤而向高雄高等行政法院提告，最後遭駁回。當時媒體還一度以「檢舉達人檢舉千件逃漏稅獎金竟0元」為標題報導，電子媒體還至高市國稅局追訪此事。時任副局長洪東煒出面受訪時，回覆記者疑問，口頭陳述核發獎金標準及未發放獎金原因。

施男對此不滿，認為洪東煒洩漏他的身份，導致他遭到網友肉搜謾罵，身心俱疲，造成內分泌失調，有初期糖尿病症狀，家庭還因此失和，向洪東煒及國稅局求償255萬8000元。

法官認為，洪東煒接受採訪時僅陳述檢舉辦法及事實，並沒有洩露施男的個資，沒有違反個人資料保護法。經查，是施男使用個人臉書帳號、在「卡提諾狂新聞」粉絲團中評論該檢舉新聞，才遭網友肉搜，最後判施男敗訴，全案可再上訴。

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(中時 )