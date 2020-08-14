今(14)日在台北賓館設置了前總統李登輝的追思紀念會，下午1時許遭到資深藝人鄭惠中鬧場，拿出裝有紅色油漆的氣球，朝前總統李登輝的肖像砸去，隨即遭到中正第一分局制止後，帶回警局接受偵訊，鄭惠中恐涉及公然毀損罪及公然侮辱罪等。

警方表示，鄭惠中今以追思名義進入會場，途中突然拿出裝有紅色油漆桶的氣球，毫不留情地砸向李登輝的肖像，現場員警見狀後立刻制止，並其帶回分局接受偵訊。鄭惠中恐涉及公然毀損罪及公然侮辱罪等，但是否提告，都得看家屬及總統府後續的研擬辦法，因此警方先朝社維法方向偵辦，至於，台北賓館屬國定古蹟，恐怕已涉及《文化資產保存法》。

而總統府也在第一時間發表聲明，譴責這種不理性行為，認為非常不可取，希望前往台北賓館追思的民眾，能夠尊重李前總統及家屬向他致意。

鄭惠中曾在去年1月22日出席華視春節餐會時，就曾因「去蔣化」，而對時任文化部長鄭麗君呼巴掌，並表示「我一直懷恨在心，蔣中正是偉人，沒有他，妳當什麼官」？當時還引起一陣新聞討論，未料她今天又再度因潑漆事件，登上新聞版面。

(中時新聞網)