宏達電公布第2季財報，稅後淨損18.4億元，每股稅後虧損2.23元，不過營業毛利率從上一季26.2％上升至26.5％，增加0.3個百分點，是自2017年第4季以來連續十個季度毛利率成長，顯示轉型已逐漸發揮成效。

宏達電積極衝刺VR領域， VIVE Cosmos Elite和VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板正式上市，採用2880 x 1700高像素的視覺效果並結合外部追蹤的精準度，可滿足VR娛樂愛好者對於高精準度的要求。VIVE Cosmos Elite隨機限量贈送與Valve合作推出的VR限定遊戲大作《戰慄時空®：艾莉克絲™》，在許多媒體被評為最適合玩這款VR遊戲的VR頭戴式裝置之一。

宏達電指出，選在疫情此刻，發表虛擬應用軟體套裝VIVE XR Suite，VIVE XR Suite包含五大應用，包括遠程協作、生產力、活動、社交聚會和文化體驗，讓人們在保持社交距離的同時還能維持原有的生活節奏。

公務需求方面，VIVE Sync-VR遠程協作和虛擬會議平台提供Beta版開放企業用戶免費使用，VIVE Sync讓在異地的工作團隊及客戶能於虛擬空間中開會協作。VIVE Sync亦可讓沒有VR頭戴裝置的用戶能以PC一同參與虛擬會議，從而擴大了其應用範圍。

宏達電強調，已著手下一梯次VIVE X全球加速器投資，持續布局VR生態圈。投資項目涵蓋企業XR解決方案、XR用戶體驗以及在VR、AR、AI和5G領域有獨特技術的新創公司。

至於智慧型手機，宏達電也沒放棄，配合5G開台，HTC U20 5G和HTC Desire 20 Pro兩款新機於台灣亮相，HTC U20 5G是HTC第一款5G手機，展現HTC持續擘劃下一世代通訊技術的承諾。

(中時 )