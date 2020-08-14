御盟集團旗下的永添藝術，去年引進德籍日裔藝術家鎌田治朗（Jiro Kamata）的當代首飾創作《VOICES．語音》，在金馬賓館當代美術館舉辦20年回顧展，除了吸引2萬以上「鎌田迷」前來朝聖，不僅亞洲藝文界關注，包括凍齡女神陳美鳳、寶媽（王美華）、以及米其林星級名廚江振誠等多位知名人士，也前往觀展。

永添藝術執行長邵雅曼14日表示，永添藝術期望透過當代首飾，這樣具有特定主題的展覽，拉近生活與當代藝術的距離，也會持續努力在台灣推廣當代藝術。

她說，鎌田治朗（Jiro Kamata）的《VOICES．語音》20年創作回顧展，是由御盟集團旗下永添藝術，去年十月引進開展迄今，在金馬賓館當代美術館展出，由於展間以百老匯主題，呈現繽紛多彩的視覺效果，已成高雄熱門藝文觀光打卡熱點，期間雖遇疫情，仍創下超過兩萬人次入館參觀的好成績。

即將在8月27日結束的《VOICES．語音》20 年創作回顧展，在展出期間，同時吸引亞洲藝文界關注，更有許多知名人士低調來訪觀展，包含凍齡女神陳美鳳、寶媽（王美華）、以米其林星級名廚江振誠等。

德籍日裔的國際知名藝術家鎌田治朗當代首飾創作 20 年回顧展《VOICES．語音》，創作特色是將「分色感知」及「攝像鏡頭創作」，融入當代首飾設計，鎌田治朗更是創述攝像機鏡頭，結合科技分色的先驅。

金馬賓館當代美術館表示，日本代表性珠寶評論家秋山真樹子（Makiko Akiyama），曾將鎌田治朗的作品比擬為「鏡像照片」，在純然的物理反射之外，更能映照出藝術家觀察世界的方式，值得細細品味。

(工商 )