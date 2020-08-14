數位人民幣試點啟動 京津冀、長三角、粵港澳首發 15:392020/08/14 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部公布最新的服務貿易創新發展方案，預計在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數位人民幣試點。 消息帶動大陸A股，相關個股如匯金股份觸及漲停，數字認證漲逾6％。 商務部提出，將在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數位人民幣試點。人行制訂政策保障措施。先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視情擴大到其他地區。 (工商 ) #數字 #試點 #京津冀 #數位人民幣 #長三角 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸發行數位貨幣玩真的 4大國有銀行已展開測試 16:122020/08/11 財經 陸釋利多 港律師可在大灣區執業 04:102020/08/13 兩岸要聞 台開新型態養生村 年底開賣 04:102020/08/11 產業．科技 陸水泥價格旺季行情啟動 有利國內西進水泥廠H2業績成長 10:502020/08/14 財經 獲2020卓越銀行評比蟬聯最佳外銀等殊榮 渣打銀衝金融創新 勇奪大獎 04:102020/08/13 金融．稅務 Redmi K30至尊紀念版發表 搭聯發科天璣1000＋ 5G晶片性能給力 10:112020/08/12 科技 邁拚掃街拜票 線上直播互動 04:102020/08/11 地方新聞 破解不景氣 台商危機變轉機 04:102020/08/14 產業財經 狂挖台積電人才沒用 陸晶片巨頭砸錢搶2大咖下場曝光 18:152020/08/12 財經 小米10至尊紀念版正式發表 DxOMark成績力壓華為衝上第一 09:592020/08/12 科技 財經熱門新聞 華航旗下華旅撐不住 8月底停業、裁員 - 財經 壹傳媒股價連兩日瘋漲 買家找到了 - 財經 房企巨頭、巴菲特都砸錢進場 下一個特斯拉在大陸？ - 財經 中國投資擁新歡，5G ETF人氣爆棚 - 財經 破天荒！台積電募資1200億 專家爆要大幹一場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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