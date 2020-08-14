大陸商務部公布最新的服務貿易創新發展方案，預計在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數位人民幣試點。

消息帶動大陸A股，相關個股如匯金股份觸及漲停，數字認證漲逾6％。

商務部提出，將在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區開展數位人民幣試點。人行制訂政策保障措施。先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視情擴大到其他地區。

(工商 )