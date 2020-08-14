衛福部長陳時中今（14日）下午2時許參加「精神病人長期照顧服務中心」開幕典禮。（葉書宏攝）

衛福部長陳時中今（14日）強調，提早將防疫物資使用完畢，恐形成更嚴重破口。（葉書宏攝）

針對國民黨立法院黨團日前公布民調，有逾8成民眾支持入境者全面普篩。衛福部長陳時中今（14日）強調，提早將防疫物資使用完畢，恐形成更嚴重破口。

衛福部長陳時中今（14日）下午2時許參加「精神病人長期照顧服務中心」開幕典禮，媒體持續關注入境者普篩議題，陳時中指出，根據國際疫情嚴重度，進行不同邊境管制措施，一直是中央疫情流行指揮中心重要任務。

陳時中說，中央關於防疫物資、防疫量能有相關考量，民眾當然會認為多幾層保護最好，一層、二層、三層甚至於十幾層，但是政府必須要顧慮量能是否合理化使用，若疫情再度發生，任意把防疫物資在沒有需要時就使用完畢，就會造成社會傷害，形成更嚴重的破口。對於民眾的期待，會依據風險度規畫保護措施。

至於是否考慮菲律賓以外國家進行入境者全面普篩，陳時中說，根據當地國家風險情況及該國入境者在邊境篩檢的陽性率，菲律賓因為陽性率提高很多，再加上該國新增確診病例數非常高，近14天都增加3500例至6000例，所以針對菲律賓班機，特別進行篩檢及集中檢疫。

此外，若任何國家入境台灣陽性率特別高，再回推該國確診例高，都會採取相同碩施，另外，該國的醫療量能也是考慮指標之一。

(中時 )