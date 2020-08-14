華旅傳縮編 北市勞動局：未接獲大量解雇申請 15:572020/08/14 中時 譚宇哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華旅傳縮編，北市勞動局：未接獲大量解雇申請。（資料照/陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華航旗下華旅網際旅行社傳出8月底縮編甚至可能停業，北市勞動局表示，8月確實接獲華旅裁員申請，理由為「可能歇業或轉讓」，華旅今年以來共資遣8人，目前仍有17位員工，尚未申請大量解僱；北市商業處江美玲表示，該公司營業登記仍在網上。 勞動局就業安全科施貞夙表示，華旅今年1月1日裁員1人、2月11日裁員1人、4月10日裁員3人、8月6日裁員3人，總計今年裁員人數為8人，目前員工仍有17人，沒有申請大量解僱。 (中時 ) #裁員 #華旅 #北市勞動局 #停業 #華航 也許您會感興趣 推薦閱讀 壹傳媒股價連兩日瘋漲 買家找到了 15:172020/08/14 財經 菁英外語補習班3分校違規 北市教育局開罰10萬 14:192020/08/14 生活 連鎖藥局竟公開販售不合格口罩 竹市衛生局開罰百萬 13:242020/08/14 社會 馬祖海巡查獲千餘箱走私菸 合計逾68萬包 11:422020/08/14 社會 拚溫泉觀光 觀光局砸1,950萬推示範區 04:102020/08/14 財經要聞 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 15:542020/08/13 財經 臺北市節能領導獎 12廠商獲獎 04:102020/08/13 投資理財 社子島自救會 今赴監察院抗議 04:102020/08/14 地方新聞 民代要求國慶日前解禁漁光島 南市都發局將以都市計畫方式解編 17:152020/08/12 寶島 北台中首座都更宅 順天豐華 首月熱銷近八成 04:102020/08/14 產業．科技 生活熱門新聞 冬粉熱量驚人？營養師揭真相「冠軍是它」 網全驚呆 - 生活 鬼門開運也開 4生肖偏財運超旺：屬虎最易中大獎 - 時事 變天！低壓周六報到 氣象局：2地區有雨 - 生活 不輸屈臣氏！康是美低調開賣中衛口罩 同樣秒殺 - 生活 中衛口罩4色齊發！Yahoo奇摩、屈臣氏今開賣 各通路懶人包 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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