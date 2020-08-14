華航旗下華旅網際旅行社傳出8月底縮編甚至可能停業，北市勞動局表示，8月確實接獲華旅裁員申請，理由為「可能歇業或轉讓」，華旅今年以來共資遣8人，目前仍有17位員工，尚未申請大量解僱；北市商業處江美玲表示，該公司營業登記仍在網上。

勞動局就業安全科施貞夙表示，華旅今年1月1日裁員1人、2月11日裁員1人、4月10日裁員3人、8月6日裁員3人，總計今年裁員人數為8人，目前員工仍有17人，沒有申請大量解僱。

(中時 )