曾柏穎在十歲時，因為出現了一些小症狀，比方眨眼睛、清喉嚨等，而這些症狀越來越頻繁，於是父母將他帶去醫院檢查，沒想到醫生竟診斷出他罹患了妥瑞症。本應是快樂上學的年紀，卻因這個疾病，讓他越來越厭學。曾柏穎坦言，一開始家人只說他生病了，但他只覺得自己身體有過多能量需要釋放，所以會不自覺發出一些聲音及動來動去，當開始發現與旁人不一樣時，是遭受到異樣眼光與不友善對待，才讓他察覺自己好像跟別人不一樣。

走向絕望的妥瑞兒 從地獄路活出生命光彩

求學期間是曾柏穎不願想起的一個階段，那時同儕會想盡辦法捉弄，甚至霸凌他，而最嚴重的一次霸凌，就是同學走到他的書桌前，大力的踹了一下桌腳，正在熟睡的曾柏穎，重心不穩就往旁邊跌落，頭手因此撞到尖銳物，流了很多血。他鼓起勇氣問對方「我沒有妨礙你，為什麼你要這樣欺負我？」沒想到對方竟回答「因為我開心，我高興啊，怎麼樣！」就是這句話，讓他差點崩潰。

妥瑞患者曾柏穎（圖/曾柏穎提供）

自此之後，曾柏穎出現很嚴重的強迫症，同學知道了，就會在他的書包內放蟲或是髒東西，甚至把原子筆管剪斷，將墨水潑在他衣服上，面對種種霸凌與歧視，這也成了壓垮他的最後稻草，曾柏穎徹底絕望，頭也不回的直接走往學校頂樓，接著一躍而下…

找到紓解壓力管道，曾柏穎終於拾回自信（圖/曾柏穎提供）

重生後的曾柏穎，開始願意與妥瑞症和平共處，他坦言，自己以前會印很多張紙條，內容都是解釋自己的疾病，且在危急時拿出來給不了解的人看。他表示，第一次遞出紙條，是在台鐵上，而對方是女孩，因為她不了解什麼是妥瑞症，所以看到這種場面，她害怕的越坐越遠，這時候曾柏穎鼓起勇氣遞出紙條，而女孩看完紙條上的內容後，對他點點頭，從一開始的不安到最後安穩睡著。

面對那些不友善的人，曾柏穎講出了內心話，他說「生命中其實有很多不一樣的樣貌，面對跟你有一點點不一樣的人時，能不能先試著去了解對方，大家是不是不應該有先入為主觀念。」

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