高雄市長補選倒數最後一天，前高雄市長韓國瑜終於決定為同黨候選人的李眉蓁在今（14日）選前之夜站台。對此，資深媒體人鍾年晃直言，國民黨下這招是險棋，因為國民黨真的沒招了，現在就要看韓國瑜今晚會說什麼話，這是這場造勢大會中的關鍵。

鍾年晃在政論節目《突發琪想》上表示，韓國瑜就算出來站台，可能影響的票也是有限。可是為什麼韓國瑜現在非出來不可？道理很簡單，雖然國民黨會輸高雄市長補選，但國民黨決不能在高雄崩潰，要守住基本盤。可是國民黨當初在提名李眉蓁就要預知結果可能會是這樣，現在叫誰來幫忙，也很難影響大局。

鍾年晃更表示，現在外界關注焦點，就是李眉蓁最終得票數。因為李眉蓁得票的多跟少，大概會影響江啟臣、朱立倫和韓國瑜如何布局明年黨主席而已。他更直言，不覺得李眉蓁很可憐嗎？李眉蓁根本變成江啟臣、朱立倫和韓國瑜的棋子，沒人關心李眉蓁會不會當選，只關心未來黨主席的選舉，這場選舉走到最後已經走樣。

鍾年晃更強調，至於韓國瑜站台，外界一定關注韓國瑜會說什麼話。據大家對韓國瑜觀察和了解，在群眾場，韓國瑜講話很容易慷慨激昂，很容易超過尺度，對李眉蓁是加分還是減分，就要看韓國瑜如何說話。韓國瑜會出來，對國民黨來說是險棋，但是也表示國民黨真的沒辦法了。

(中時新聞網)