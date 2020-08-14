雲林縣政府爭取體育署補助1360萬元把斗六市籽公園旁的籃球場改為風雨籃球場，雲林溪文化聚落聯盟等團體反對，認為破壞歷史景觀；一群愛打籃球的民眾14日到縣議會陳情不要為反對而反對，讓愛打球的孩子隨時都有球可打。
雲林溪文化聚落聯盟11名成員12日到縣議會陳情，認為該處是雲林縣重要公署聚集地，象徵雲林縣治的文化重大意義，反對在籽公園的籃球場改為風雨籃球場。
雲林縣體育會籃球委員會主委賴嘉濱14日則帶著愛打籃球的民眾陳情，把露天籃球場改成能遮風避雨有什麼不對？希望政治力退出運動，不要為反對而反對。
縣議會議長沈宗隆接受陳情表示，日前有議員帶人來縣議會開記者會，希望縣府不要發包工程，但本案他支持讓年輕人有一個好的運動場所，據他所知縣長張麗善花5年時間才從中央爭取到1360經費，希望縣府早日規畫完成發包。
賴嘉濱說，籽公園旁的籃球場每年舉辦三對三籃球賽，籃球框、球架、地板年久失修龜裂，不懂整修之後加遮雨棚有什麼好反對？呼籲反對者給年輕人一個打球的空間，不要有政治力介入。
縣長張麗善受訪表示，斗六行啟記念館有其歷史意義，記念館旁的籽公園當年也是新建，籽公園旁籃球場改建也會配合周邊整體景觀設計。
(中時 )
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