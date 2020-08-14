前總統李登輝追思會，今在台北賓館舉辦，未料下午1時遭一名戴墨鏡的婦人，以裝有紅色油漆的水球砸向李登輝遺照，隨即被帶回警局偵訊，而此婦人身分竟是先前掌摑前文化部長鄭麗君的鄭惠中，再次引發軒然大波，這讓她昔日往事也被起底，像是曾推出18禁的露毛寫真集，更在拍賣網站開價到台幣1200元。

鄭惠中昔日曾擔任義警，接著被簽下成為歌星後進入演藝圈，再轉換跑道成為性感艷星，在當年民風極度保守的年代，竟破尺度推出濕身露毛寫真集，還在拍賣網站喊價到新台幣1200元，立刻掀起網友議論，至於為何轉變形象改走艷麗路線?鄭惠中當時受訪表示「義警」稱號把自己壓得喘不過氣，加上為了迎合社會風氣，演出時不敢有暴露裝扮，後來覺得外在形象不過是表現手法之一，便絕定拋開外界異樣眼光決定做自己。

鄭惠中被帶回派出所偵詢，初步了解是政治立場不同，全案將朝毀損案偵辦，而她去年出席華視春節餐會時，曾因「去蔣化」議題，朝時任文化部長鄭麗君賞巴掌，並稱「我一直懷恨在心，蔣中正是偉人，沒有他，妳當什麼官？」，未料今天又傳脫序行為，再度引發社會關注。

(中時新聞網)