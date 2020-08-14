在全球公共衛生意識抬頭的狀況下，人們對於居住環境的品質越發重視，台灣各大建商開始主打健康防疫宅，其中來自荷蘭的「Poll-tex普特絲靜電防霾紗窗」建材大獲好評。

荷蘭著名紡織大廠Van Heek Textiles已有156年歷史，成功研發可阻隔細小微塵的防霾紗網。/圖由業者提供

創立於1864年的Van Heek Textiles，致力於生產對環境無污染的產品，是歐洲最著名的紡織企業，迄今已有156年歷史。於2007年研發人員在處理紡織物表面時，意外發現帶有靜電塗料的紗網能阻隔空氣中微塵，因而成功研發出「Poll-tex普特絲靜電防霾紗窗」，利用電子正負相吸、負負相斥的原理，有效阻隔花粉及細小微塵，實驗通過歐盟過敏基金會等多家機構認證，獲得獨家專利，造福世上許多受花粉及塵霾PM2.5所困擾的過敏者，目前銷售遍佈世界各地。

黃振明從荷蘭引進Poll-tex靜電防霾紗網，希望國人能擁有更健康的生活品質。/圖由業者提供

台灣普特絲總經理黃振明表示，有鑒於空污問題已成為不容忽視的顯學，現在國人健康意識高，懂得自行上網作功課，甚至有人會拿空氣清淨機與防霾紗網做比較，雖然概念雷同，但費用大不同。空氣清淨機是淨化室內空氣品質，除了耗電，還需要不間斷更換耗材，而「Poll-tex普特絲靜電防霾紗窗」不佔空間，就如同把空氣濾網直接安裝在窗戶上，當戶外空氣流入室內時，自然會過濾掉髒空氣，像是PM2.5、二手菸、霧霾、廚房油煙、焚香燒紙錢產生重金屬等細懸浮微粒都拒於門外，而且不用耗電、換耗材，就是希望國人都能有好的居住品質、擁有健康生活，當然更期望民眾不要買仿冒商品而最後得不償失。

避免待在密閉空間並保持室內開窗通風，是抗疫重要環節。/圖由業者提供

在防疫期間，避免待在室內密閉空間，選擇通風的環境成為抗疫的首要方針。有專家表示，人們咳嗽或打噴嚏所散布的細菌顆粒，在空氣中停留時間比你想像中還要久，因此開窗戶讓室內空氣流動，對健康有益無害，在台灣超前部署成功防疫下，目前已進入緩和期，提醒民眾千萬別鬆懈了，保持門窗開啟將可有效降低病菌傳染，健康安心。

荷蘭普特絲防霾紗窗，免費丈量服務專線：0800-874874

(中時新聞網)