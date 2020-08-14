「毒中藥」鉛中毒事件滾雪球，重創中醫形象，中醫師該不該調劑中藥，實施「醫藥分業」的議題再度浮上檯面，藥師公會全聯會今天公開要求中醫應明確實施醫藥分業，讓藥師介入所有的中藥調劑，包含健保處方和自費處方、秘方。衛福部中醫藥司表示，聽到訴求了，將會納入考量。

台中市中醫診所鉛中毒事件爆不停！盛唐、九福中醫診所鉛中毒受害人數分別為13人及8人，今天再增1人，累計共22人。值得注意的是，其中盛唐中醫診所，事實上有聘請藥師執業，讓藥師公會全聯會也不得不出來捍衛名聲。

藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，公會已找來該藥師進行瞭解，據其所言，他所負責的是調劑健保處方箋，出事的自費處方都由中醫師自行調劑，他沒有經手，且那幾天他皆排班休假沒上班。

藥師公會全聯會中藥發展委員會主委黃世勳表示，此次事件裡面，有2家中醫診所沒有聘藥師，即使有聘藥師的盛唐，自費處方部分也沒有藥師在把關，如果藥師可以介入調劑、把關，協助醫師多一重用藥把關，相信類似的事件就較不容易發生。

「西醫的醫藥分業已經20年了，中醫卻是落後20年」，藥師公會全聯會因此呼籲，政府應當完善中藥用藥安全監督的把關機制，明確地實施醫藥分業，讓藥師能介入所有的中藥調劑，無論是健保處方或是自費處方，尤其，若讓「秘方」這樣不公開、不透明，又沒有專業藥師監督的藥品持續流通，恐怕問題會不斷發生。

黃世勳更指出，現行健保針對藥師調劑中藥處方僅給23點，但西藥處方簽每張處方箋高達65點（1點約等於1元），中藥處方箋的調劑費用23點又整整低了西藥處方箋42點；如此待遇，如何能究責藥師不進場呢？

衛福部中醫藥司科長陳聘琪表示，依現行中醫醫院設置標準規定，能夠獨立調劑中藥的調劑人員，包括中醫師、修習中藥課程達適當標準的藥師，此外，藥事法103條第一項的中藥商可在中醫師監督下調劑。

陳聘琪說，藥師公會全聯會的訴求，衛福部聽到了，當然歡迎中醫師、藥師共同擔負起把關中醫藥用藥安全，至於後續是否要修法、強制醫藥分業，會一併納入考量。

陳聘琪強調，不管是健保處方或自費處方，皆必須詳實紀錄在病人病歷當中，針對此次違法案件，衛福部亦已要求各衛生局針對禁藥硃砂、相關病歷登載等項目，進行全面的大清查。

(中時 )