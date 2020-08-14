貿聯-KY(3665)公布第2季財報，單季稅後盈餘為5.03億元，季增1.13倍，累計上半年每股盈餘為5.67元，雖然全球新冠肺炎疫情未止，但全球生產與商業活動自第3季陸續重啟，貿聯-KY預估，第3季營運可望呈現季增年增，亞系外資看好貿聯-KY前景，將目標價上調至246元，激勵貿聯-KY今天股價收高。

全球新冠肺炎疫情自3月大爆發，東南亞、歐美等地區相繼停工衝擊全球分工體系以及貿聯-KY各廠區，但貿聯-KY營運費用管控得宜，獲利維持水準，第2季合併營業收入52.68億元，季增6.38%，營業毛利為13.85億元，季增16.88%，營業淨利為5.9億元，季增54.45%，稅前盈餘為6.19億元，稅後盈餘為5.03億元，季增1.13倍，單季每股盈餘為3.86元；累計上半年合併營收為102.21億元，營業毛利為25.7億元，合併毛利率為25.15%，稅後盈餘為7.39億元，每股盈餘為5.67元。

貿聯-KY表示，雖然5月開始各國陸續解封，惟部分國家疫情艱險，5月底大陸以外供應鏈復甦仍顯緩步，直到第2季末才見先前受創較大的車用、電器下游復工增速，工業用線束部分，馬來西亞及美國產線於第一季末停工，第2季初馬來西亞產線逐月復工，半導體設備線束拉貨持續強勁，加上新收購之Speedy Industrial4月併入其半導體設備產品營收至工業用，帶動第2季半導體設備占比大幅增長。

由於全球生產與商業活動陸續重啟，貿聯-KY表示，電動車與運動車線束、工業用半導體設備線束、數據中心線束等需求可望向上，第3季營運可望優於第2季及去年同期。

亞系外資出具最新報告，略為調高貿聯-KY 2020年、2021年獲利，分別4%、1%。亞系外資認為，貿聯-KY最糟糕時期已經過去，喜歡貿聯-KY在產業中的領先地位及垂直整合策略，維持「買進」評等，目標價上調至246元。

(時報資訊)