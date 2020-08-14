剛從大學畢業的謝平柯要當堅果族，不是草莓族，打拚工作拚未來。（盧金足攝）

謝平柯在豐原廟東旁的 草上飛青草茶工作，希望有機會找到正職工作。（盧金足攝）

最近動輒30多度高溫，酷暑難擋，但這還不是最熱的，社會新鮮人謝平柯在未找到正職前，先在青草店做時薪工作，上班第一件事煮青草茶，站在一大鍋青草茶旁熬煮，溫度飆上40多度，賺得時薪158元，她汗如雨下的說，「我是堅果族，不是草莓族，希望政府趕快調漲時薪」。

誰不喜歡在冷氣房工作？但今年剛從大學環保工程科系畢業的謝平柯，因所學環保工程不好找，為賺1小時薪水158元，從大一就在豐原廟東旁的草上飛青草飲品專賣店打工，現為準備環保行政國家考試，上午與假日賺時薪，下午自修拚考試。

22歲謝平柯表示，小時候家裡開機械加工的工廠，但機械智慧化演進，手工被淘汰，家裡的工廠停業，讀大學開始就要打工分擔家計，已有近5年時薪經驗。

一路打工的時薪人生，謝平柯記得2017年時薪133元，2018年漲到140元，2019年150元，2020年時薪調升至158元，今年遇疫情，各行各業都受衝擊，生活不好過，希望政府調漲時薪，用最有感的調薪，振興基層時薪族群士氣。

她說，青草茶是老祖宗傳下來的行業，為陪媽媽打消到外地找工作計畫，從上午9點工作到中午1點，加上假日上班，大約領1萬8000元到2萬2000元，7月考完國考，10月等放榜，盼快找到正職，政府如不調漲，只以時薪幫助家裡經濟，「真的要很節省！」

草上飛青草飲品專賣店是豐原地區老品牌的青草茶店，老闆說，從阿嬤時代開始賣青草及青草茶，夏天很多含糖飲料，有的人擔心喝太多有負擔，他們熬煮的青草茶為無糖，消費者如不習慣無糖，還貼心提供自己熬煮的糖方便添加，也因是無糖沒有任何添加物，健康消暑，很受消費者歡迎。

(中時 )