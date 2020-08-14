資深藝人鄭惠中今(14日)到台北賓館追悼李登輝時，突對李的肖像潑漆，去年她因不滿去蔣化政策，在演藝人員春節聯歡餐會突襲當時文化部長鄭麗君，引發熱議，甚至被起底月領低收入戶補助6千元，卻住在捷運站附近精華地段，當時她對此開記者會淚訴被冤枉。

鄭惠中去年在餐會上掌摑鄭麗君，第一時間她回應：「我只賞她一巴掌，已經太便宜她」，更承認自己對鄭麗君沒好感、很恨她，又還原經過，稱：「可能她臉上還有留下我指痕」，而鄭麗君當下表示錯愕，僅說：「怎麼可以這樣」。

事發後，鄭惠中「女警歌手」的背景遭起底，原來她在年輕時遇到一場車禍，醒來發現下半身嚴重受傷無知覺，她積極復健後便轉到消防局幫忙，投身公益活動，故被稱為女警歌手，後來也有報導指出她領低收入補助卻住豪宅，她則在委任律師陳麗玲、新黨青年幹部王炳忠陪同下開記者會，聲淚俱下澄清是被誤解。

鄭惠中當時說明：「有拿低收入戶補助，但住的是朋友分租的房子」，並強調自己真的「過得辛苦」，只是不願讓大家知道，她表示絕無說謊，也早就沒去演藝工會，當然也不是會員。

(中時新聞網)