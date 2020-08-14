蔡英文總統（左）與台難事長黃偉哲在水交社文化園區展演廳前合影。（程炳璋攝）

蔡英文總統（黑衣黑褲者）了解台南空軍宿舍成立的歷史。（程炳璋攝）

蔡英文總統參觀水交社文化園區歷史館。（程炳璋攝）

台南市空軍宿舍改建為水交社文化園區，去年落成，14日適逢空軍節，蔡英文參觀有「飛虎隊故鄉」之稱的水交社文化園區，直言規畫用心，儼然台南矚目的新興旅遊點。

水交社眷村自日據時代規畫為日本空軍宿舍，之後由國軍接管，至今已70多年歷史，2013年規畫為水交社文化園區，歷時3年耗資3億元，保留整修部分軍官宿舍，去年以嶄新面目落成，園區內有8大主題館，成為有日本建築與眷村風格的空軍園區。

蔡英文14日在台南市長黃偉哲陪下，參觀陳列美軍在台南為主題的AIR館、歷史館與展演廳，見證曾是「飛虎隊故鄉」的水交社蛻變史。

水交社從日本空軍眷村轉為國軍空軍宿舍，1956年台灣「雷虎特技小組」飛行官與眷屬進駐，孕育出50位將軍。蔡英文看著地圖上標示著台南空軍歷史，忍不住誇讚「規畫很用心」。

蔡英文參觀美軍F5E戰機模型，並與等待參觀的遊客打招呼，她認為水交社文化園區不僅保存台南眷村文化，更提供綠意空間，成為新興旅遊景點。

(中時 )