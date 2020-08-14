國防部致贈李棟樑由隊徽組合成1000千的紀念品。軍聞社提供

國防部長嚴德發今日頒贈軍人之友社理事長李棟樑「三等雲麾勳章」，表彰其積極推展敬軍活動，任職6年餘達千場以上，慰勉照顧國軍基層官兵，樹立敬軍愛軍典範。

贈勳典禮上午在博愛營區舉行，由嚴德發頒贈「三等雲麾勳章」，並致贈以部隊隊徽組合成「1000」字樣的電腦繪圖紀念品，感謝李理事長以「走到、握到、關懷到」的精神，慰訪三軍部隊，成為國軍官兵的最有力後盾。

嚴德發致詞時指出，民國103年7月31日高雄氣爆時，李理事長剛就任兩個月，沒有動用軍友社的經費，自行籌款慰問救災官兵，事後謙稱「出錢事小，可以用小錢來拋磚引玉感謝國軍，才是我一直放在心上的大事」。

「相同的位置，給不一樣的人做，往往會有不一樣的成績與風貌，這一切都取決於用心」，嚴德發強調，李理事長六年來達成1000場次敬軍慰問，是件不容易的事，靠的是「取之社會，用之社會」的信念與對官兵無怨無悔奉獻的疼惜；李理事長從不以「鐵人行程」為苦，只怕時間不夠，因此更被媒體譽為「史上最拚、最強的理事長」。

「施比受更有福」，嚴德發表示，李棟樑以實際行動，帶動整體社會對軍人的尊敬，兩年後任期屆滿，無論他身在何處，永遠是國軍的一份子、國軍的好朋友。

李棟樑則表示，今天獲頒三等雲麾勳章，不僅是他個人無上的光榮，更是代表國防部對軍友社全體工作夥伴的肯定。他說，當年剛接任軍友社不久，高雄就發生氣爆，國軍動員搶救，因此向國防部請纓，組織企業界南下慰問救災部隊，首站就是八軍團，六年後很巧合也在同一個單位，達成慰問部隊1000場次的目標。

(中時 )